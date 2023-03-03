В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, поднялся дым: подробности. Фото

В пятницу, 3 марта, во временно оккупированном Мариуполе раздались три громких взрыва. Основным эпицентром "бавовны" стало Левобережье города.

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Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, громко было также в Кальмиусском районе на Никопольском проспекте.

"Русня уже завела пластинку "или ПВО или самолет на сверхзвук". Значит, точно не оно", – убежден Андрющенко.

Он уточнил, что после взрывов в Левобережном районе Мариуполя в направлении Новоазовска (поселка Виноградное, Пионерское, Широкино, Безымянное) в небо поднялся густой черный дым.

Напомним: ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил мощную "бавовну" в оккупированном Мариуполе, которая происходит все чаще в последнее время. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Ближайшая точка, с которой можно бить по вражеским объектам в Мариуполе из HIMARS, находится в 120 километрах от города, а дальность новых снарядов для РСЗО – до 150 километров.

В свою очередь, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что украинская армия получила возможность уничтожать оккупантов в Мариуполе. Это направление уже не является недосягаемым для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 и 24 февраля Мариуполь посетила "бавовна". ВСУ поразили склад БК российских оккупантов;

– кроме того, в металлолом было превращено еще и несколько единиц техники россиян и ликвидирован личный состав. В частности, уничтожены вражеские 2 БМП, 1 танк, 1 САУ, а 50 оккупантов "выбыли из строя" в состоянии "200" или тяжелого "300".

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