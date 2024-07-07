В оккупированном Мелитополе горит аэродром: сообщают о трех точных прилетах. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье вспыхнуло по меньшей мере три пожара на аэродроме, где расположены база и техника оккупантов. Самая большая ячейка задымления расположена вблизи Каховского шоссе.

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О "бавовне" у оккупантов сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь". Там насчитали по меньшей мере три прилета. Как пишут в чатах местные жители, громко было в районах авиагородка, Зурбагана и "железки".

Как видно на публикуемых местными пабликами фото, в местах взрывов поднимаются столбы дыма. Предатель Украины и коллаборант Владимир Рогов в Telegram пожаловался, что ВСУ нанесли по аэродрому удар пятью ракетами HIMARS, традиционно заверив, что "все сбили".

"По предварительным данным, все пять ракет были сбиты ПВО России, их обломки упали на северных окрестностях – в районе аэропорта и в пригороде. В местах падения начался пожар", – написал коллаборант, добавив, что горит якобы сухая трава.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В 20 километрах к югу от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области украинские защитники с помощью FPV-дрона поразили установку ПВО оккупантов 9А310М1-2 ЗРК "Бук-М1", которая находилась на расстоянии около 100 километров от линии боевого столкновения.

– 3 июля во временно оккупированном Донецке произошел прилет, вероятно, в склады с боеприпасами оккупантов. В результате "бавовны" поднялось облако дыма.

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