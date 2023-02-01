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В оккупированном Мелитополе произошел масштабный пожар в районе базы захватчиков, валил черный дым. Фото

Руслан Рудомский
War
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На базе оккупантов в Мелитополе произошел пожар

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел масштабный пожар в районе военной базы армии РФ. Жители города видели густой чёрный дым, однако взрывов слышно не было.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также опубликовал фото дыма в районе городского рынка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу",п – написал Федоров.

Он отметил, что взрывов зафиксировано не было, и предположил, что оккупанты "уснули с окурком и подгорело".

Детали инцидента и его последствия для россиян устанавливаются.

Дым со стороны базы российских оккупантов
Мелитополь на карте Украины

Напомним, 29 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки был разрушен целый пролет моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия перебросила в Мелитополь около 800 силовиков из Ростовской области и Краснодарского края. Переброска в город не только военных, но и силовиков связывают с партизанским движением украинцев. Также в оккупированный Мелитополь прибыли вербовщики для поисков наемников в ЧВК "Вагнер" из числа заключённых украинцев.

Со своей стороны украинские партизаны в Мелитополе устроили ночное световое шоу у одного из зданий оккупационной администрации. На стене здания появилась световая надпись "ВСУ".

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