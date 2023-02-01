В оккупированном Мелитополе произошел масштабный пожар в районе базы захватчиков, валил черный дым. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел масштабный пожар в районе военной базы армии РФ. Жители города видели густой чёрный дым, однако взрывов слышно не было.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также опубликовал фото дыма в районе городского рынка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу",п – написал Федоров.

Он отметил, что взрывов зафиксировано не было, и предположил, что оккупанты "уснули с окурком и подгорело".

Детали инцидента и его последствия для россиян устанавливаются.

Напомним, 29 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки был разрушен целый пролет моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия перебросила в Мелитополь около 800 силовиков из Ростовской области и Краснодарского края. Переброска в город не только военных, но и силовиков связывают с партизанским движением украинцев. Также в оккупированный Мелитополь прибыли вербовщики для поисков наемников в ЧВК "Вагнер" из числа заключённых украинцев.

Со своей стороны украинские партизаны в Мелитополе устроили ночное световое шоу у одного из зданий оккупационной администрации. На стене здания появилась световая надпись "ВСУ".

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