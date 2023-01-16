В оккупированном Севастополе снова заявили о ''бавовне''. Фото

Утром понедельника, 16 января, во временно оккупированном Россией Севастополе произошла очередная "бавовна". Местные "власти" заявили о работе ПВО.

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"Губернатор" оккупационной администрации Михаил Розвозжаев сообщил о якобы сбитии БПЛА над морем по направлению к аэродрому Бельбек. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Напомним: также в Севастополе заявляли о взрывах накануне вечером. Пропагандисты традиционно сообщили о работе ПВО. По их словам, был якобы сбит украинский беспилотник.

Взрывы, по сообщениям местных жителей, слышались в районе Северной бухты, а также на Проспекте Победы и на улице Тараса Шевченко.

Также жители Севастополя сообщали о взрывах 7 января. "Власти" традиционно заявили о якобы сбитии ПВО беспилотника. По предварительным данным, два громких взрыва прогремели в районе Античного проспекта в Севастополе.

Примечательно, что за несколько часов до этого в Севастополе также слышали громкие взрыва. По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО сбили БПЛА над Северным молом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Российские террористы уже успели заявить о якобы работе противовоздушной обороны;

– также взрывы в оккупированном Крыму раздались 2 января. "Бавовна" произошла в Севастополе. Местные жители сообщали, что очень громко было на Северной, Стрелецкой, в Орловке и на Мекензиевых горах.

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