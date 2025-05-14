В оккупированном Токмаке российская ПВО ударила по гражданской застройке: произошли пожары. Видео

В ночь на 14 мая во временно оккупированном Токмаке Запорожской област прогремели взрывы. После этого в районе гражданской застройки произошел сильный пожар.

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Инцидент произошел в результате работы российской противовоздушной обороны. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его информации, взрывы в Токмаке прогремели около 00:15 ночи. Андрющенко отметил, что российская ПВО пыталась сбить украинский беспилотник. Однако вместо БПЛА путинские захватчики атаковали гражданский объект.

Пожар произошел в районе бывшего супермаркета АТБ. В результате вражеской атаки в оккупированном городе сгорели несколько торговых киосков.

Примечательно, что российские оккупанты пытались переложить вину за пожар на украинских военных. Местные коллаборанты и пропагандисты врали, что в торговые киоски якобы прилетел украинский БПЛА.

Напомним, российские войска 14 мая атаковали Ривненскую область: силы ПВО сбили четыре вражеские цели. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, ранены два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая Россия нанесла авиаудар по Купянскому району на Харьковщине. В результате вражеской атаки есть разрушения, погибшие и раненые.

Также сообщалось, что Россия атаковала центр Харькова ударным БПЛА типа "Молния". Под ударом оказался центр города.

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