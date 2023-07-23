В оккупированных Олешках уничтожили дом гауляйтера Журавка

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области уничтожен дом местного гауляйтера Георгия Журавко. Здание взорвалось вечером 22 июля.

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Однако был ли сам "мэр" дома в то времени – неизвестно. Об этом сообщило издание "Мост: Херсон".

Местные медиа утверждают, что взрыв произошел по адресу ул. Крылова, 165. По данным YouControl, там зарегистрирован земельный участок и недвижимость Журавка.

Известно, что россияне назначили Журавко "мэром" Олешек в мае 2022 года. До этого он занимал должность директора КП Олешки, баллотировался на парламентские выборы 2019 года и местные выборы 2020 года.

Также предатель был основателем и руководителем общественной организации "Спортивный клуб боевых искусств по джиу-джитсу, самбо и дзюдо", районной общественной организации "Федерация самбо и дзюдо", а также предприятия "Коттеджный городок Олешья".

Племянника "мэра" Олешек, коллаборант Алексея Журавко был ликвидирован в сентябре 2022 года.

Напомним: ранее стало известно, что во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты, сотрудничавшие с российскими властями, начали переселяться в Крым. В предвкушении украинского контрнаступления предатели с российскими паспортами массово выезжают на своих автомобилях на оккупированный Россией полуостров. По каждому коллаборанту сотрудники ФСБ России осуществляют фильтрационные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 июля украинские защитники ударили по оккупантам во временно захваченных Олешках из HIMARS. Взрыв в городе показали на видео;

– по данным ЦНС, часть коллаборантов в Луганской области уже начала планировать побег в РФ, ожидая освобождения региона ВСУ. В случае деоккупации области, эта группа предателей хочет получить от Кремля определенные гарантии безопасности.

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