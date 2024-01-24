В ООН отвергли басни Лаврова и отметили поддержку Украины

В Организации Объединенных наций отвергли басни министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова. ООН поддерживает Украину и продолжит это делать дальше.

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Такое заявление сделал спикер Организации Стефан Дюжаррик. Так, журналисты спросили его как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш реагирует на призывы российского министра о том, "не нужно помогать Украине", в то время когда войска РФ продолжают бомбить украинские города.

В ответ Дюжаррик подчеркнул, что Гутерреш последовательно защищает территориальную целостность Украины и Устав ООН.

"Реакция генерального секретаря была последовательной с самого начала российского вторжения в Украину. Я имею в виду, что он очень последовательно говорит одни и те же вещи, защищая территориальную целостность Украины, защищая Устав Организации Объединенных Наций, международное право и призывая к прекращению конфликта", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 23 января 10 российских самолетов Ту-95МС атаковали Украину ракетами, также враг запускал по нашей стране баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Павлограде Днепропетровской области. Удары также были направлены на объекты критической инфраструктуры Шостки Сумской области.

– В Харькове было повреждено более 100 многоэтажек, обесточено около 11 тысяч абонентов. Взрывной волной выбито более 3 тысяч окон. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

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