В Орловской области зафиксировано расширение инфраструктуры для запуска 'Гераней'. Спутниковые фото

В Орловской области России оккупанты расширяют инфраструктуру для запуска ударных беспилотников типа "Герань-5". На территории дронопорта "Цымбулова" строят новые пусковые установки и бетонные склады.

Об этом сообщает один из мониторинговых Telegram-каналов. По имеющимся данным, в ближайшее время в дронопорте "Цымбулова" планируют разместить еще десять пусковых установок. Расширение пусковой площадки начали фиксировать 22 апреля.

По состоянию на момент публикации, наряду с уже построенными пусковыми установками для ударных БПЛА, обустраивают еще чертири стоянки для пусковых платформ.

Кроме этого, в южной части объекта активно строят по меньшей мере восемь новых бетонных сооружений, предназначенных для хранения беспилотников. Также там создают стоянки еще для шести пусковых установок БПЛА "Герань-5".

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало детальные технические характеристики нового российского ударного беспилотника "Герань-5". По данным разведки, БПЛА оснащен китайским турбореактивным двигателем и имеет значительно более высокую скорость, чем предыдущие модификации.

