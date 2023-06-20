В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек: какая ситуация сейчас и прекратились ли бои за село

В освобожденных от российских оккупантов Пятихатках Запорожской области до сих пор продолжаются бои, там проходит линия обороны и контрнаступления Вооруженных сил Украины. В населенном пункте находятся до 20 мирных жителей.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко. По его словам, ранее удалось эвакуировать семью из шести человек, среди них – двое детей. В настоящее время людям, которые остались в селе, оказывают гуманитарную помощь. Однако о возвращении в Пятихатки местных жителей пока речь не идет, поскольку там очень опасно, украинские военные просто не будут пускать туда людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Такая же ситуация и в деоккупированных Новодаровке, Левадном и Лобковом. Представители власти доехать туда не могут, поскольку через населенные пункты проходит линия фронта.

Малашко подчеркнул, что силы РФ хорошо закрепились на оккупированных территориях, сделали окопы, но, несмотря на это, украинские военные "хоть и тяжело, но идут понемногу вперед".

Напомним: утром 19 июня в Минобороны Украины подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Защитники Украины показали видео из освобожденного от российских оккупантов поселка Пятихатки на Запорожье. Они отметили, что кремлевские вояки убегали оттуда, бросая оружие, боеприпасы и технику. Населенный пункт удалось деоккупировать силами 128-й горно-штурмовой бригады и 2-го ОСБ 18 июня.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также показал эффектное видео освобождения Пятихаток на Запорожье от российских оккупантов. Защитники Украины буквально выжигали врага на каждом метре земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в американском Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины 19 июня вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и снова добились успехов. В то же время страна-агрессор Россия перебрасывает часть войск на восточный фронт;

– Минобороны Украины также сообщили, что военные Сил обороны Украины понемногу продвигаются вперед на юге, однако каждый шаг дается защитникам очень сложно. Враг просто так не оставит свои позиции – российские оккупанты сопротивляются.

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