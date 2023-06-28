В результате подрыва Чонгарских мостов серьезно пострадала логистика окупантов: на въезде и выезде в Крым огромные очереди – СМИ

После взрыва Чонгарских мостов логистика у российских оккупантов серьезно пострадала. Теперь на въезде и выезде из Крыма образовались огромные очереди.

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Контрольно-пропускной пункт Чонгар был закрыт на три недели, поэтому люди выезжают через Армянск, Асканию-Нову. Об этом сообщают в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

Как сообщается, семьи с детьми часами вынуждены стоять под палящим солнцем, пока ожидают прохождения проверок на КПП. Выезжавшие ранее рекомендуют отправляться из Мелитополя рано утром, когда очереди еще не столь велики. Особое внимание на пунктах пропуска уделяется владельцам украинских паспортов. В них тщательно проверяют телефоны и проводят опрос.

Люди, отправляющиеся из Крыма, делятся своими неудобствами и неприятными впечатлениями.

"Тот, кто едет впервые, да еще и с украинским паспортом, проверяется тщательно. В таких всегда смотрят телефоны" – рассказывают выезжающие люди.

Отмечается, что все легковые автомобили российские военные пускают через Каланчак, а грузовые через Чаплинку.

"Когда подъехали на Каланчакский КПП очередь была просто жесть. Ходил военный с автоматом. На мой вопрос, можно ли без очереди, потому что ребенку 1 год, ответил, что ему неважно. Мол, стойте. Машин 10-15 поехали встречкой. Стояли минут 40-50, после чего люди сами начали говорить проезжайте без очереди. Поехал на свой страх и риск, подошел стоящий у шлагбаума военный. Начал спрашивать, почему без очереди, хотя и видел ребенка. Я сказал, что люди нас сами пропустили", – рассказывает семья.

"Ехали через понтон (в районе поселка Мирное. – Ред.). Страшновато, но ехать можно. До понтона дорога местами жесть, мало колеса не оставили. Автомобилям на низком ходу не рекомендую ехать таким образом", – отметили другие люди.

Напомним, что утром 22 июня "бавовна" накрыла автомобильный мост в районе села Чонгар на административной границе Херсонской области и Крыма. Российские пропагандисты сразу заявили, будто удар нанесли ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow, а еще кафиры похвастались "перехватом" такой ракеты. Поклонники же захватчиков жаловались, что движение там теперь ограничено, ведь там "снаряд прошил дорожное покрытие".

Как сообщал OBOZREVATEL, экскомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес выразил убеждение, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу лета 2023 года. По его словам, для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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