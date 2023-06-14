В результате подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются 45 населенных пунктов

По состоянию на 14 июня в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затопленными остаются 45 населенных пунктов. 28 из них расположены на правом берегу Днепра, еще 17 – на оккупированном левобережье Херсонщины.

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Средний уровень воды по региону составляет около 2 м. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

Согласно обнародованной Херсонской ОВА информации, по состоянию на 14:30 14 июня затопленными остаются 45 населенных пунктов в регионе. 28 из них расположены на правом берегу Днепра, еще 17 – на левом.

На подконтрольной Украине правобережной части Херсонщины затоплено 3103 жилых дома.

Средний уровень воды по региону составляет около 2 м.

В то же время, по данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, сейчас в Херсонской области работают 33 группы саперов. Проводится откачка воды из подвалов домов и улиц населенных пунктов: для этого задействовано 66 мотопомп.

Также специалисты исследуют затопленные трансформаторные подстанции.

"Энергетики уже заказывают оборудование, чтобы как только сойдет вода, подвести жизненно необходимые коммуникации для наших граждан: электроснабжение и газ", – отметил Клименко.

В то же время, на местах затоплений продолжают работать правоохранители. Они документируют последствия теракта войск РФ 6 июня, когда была взорвана Каховская ГЭС.

"Сейчас более 3000 человек обратились к стражам порядка с заявлениями о подтопленных домах. Следователи уже провели более 120 осмотров мест затоплений в рамках уголовных производств для того, чтобы пострадавшие в будущем получили компенсацию за разрушенное жилье", – отметил Клименко.

По состоянию на 14 июня, по словам министра, эвакуировано на территориях Херсонщины и Николаевщины 3761 человек. Психологическую помощь от специалистов ГСЧС получили 393 человека.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

С первого дня катастрофы россияне регулярно обстреливают места, где проводится эвакуация. Также они наносят удары по волонтерам и спасателям, которые пытаются помочь людям.

13 июня по поводу российского теракта высказался президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Каховскую ГЭС якобы взорвали украинские войска, потому что "они собирались наступать" в Херсонской области. Теперь же, блеснул "логикой" диктатор, наступать там ВСУ не смогут, из-за чего российские оккупанты, мол, ужасно расстроились, потому что "для нас было бы хорошо, если бы они наступали именно там".