В результате удара РФ по Чернигову поврежден корпус Черниговской политехники. Фото

В результате вражеского ракетного удара по Чернигову 17 апреля получил повреждения Национальный университет "Черниговская политехника". В частности, в центральном корпусе выбило окна и двери.

К счастью, среди студентов и преподавателей нет погибших или раненых. Об этом заявил ректор университета Олег Новомлинец в комментарии для "Суспільне Чернигова".

"Взрывной волной выбило все окна, двери. Пострадавших и травмированных нет. Люди вовремя пошли в укрытие. Наши зарубежные партнеры уже знают о повреждениях и готовят нам помощь", – рассказал он.

Стоит отметить, что около 9:00 17 апреля российские террористы ударили тремя ракетами по Чернигову. В результате атаки есть по меньшей мере 14 погибших и более 60 раненых. И. о. мэра Александр Ломако отметил, что прилет пришелся по объекту социальной инфраструктуры. Произошло прямое попадание, повреждение нескольких этажей пристройки к зданию социнфраструктуры видно визуально.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли гражданские и есть много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью: повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

– Также оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.