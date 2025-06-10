В результате удара РФ по Киеву сильно повреждено здание возле представительства Евросоюза. Фото

В ночь на 10 июня в результате очередной массированной воздушной атаки страны-агрессора России больше всего пострадали Одесская и Киевская области. В столице, среди прочего, пострадало здание, расположенное неподалеку Представительства Европейского Союза в Украине.

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Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, ночью над Киевом прогремели взрывы, были зафиксированы пожары в разных районах города.

"Сотни дронов-камикадзе "Шахед" и ракеты. Еще одна бессонная ночь. Сильно пострадало здание рядом с Представительством ЕС", – отметила дипломат.

Но несмотря на все, как добавила Матернова, украинцы не теряют силы духа и "утром идут на работу, потому что Россия не сломит их".

Посол отдельно поблагодарила Силы противовоздушной обороны, спасателей и всех, кто защищает украинскую столицу.

Как отмечают в сети, указанная атака на здание выглядит, будто была заранее спланированной – так что в ЕС должны были отреагировать на этот удар захватчиков не так сдержанно.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня российские захватчики атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. А именно – 315 ударными БпЛА типа Shahed, двумя баллистическими ракетами KN-23, а также пятью крылатыми ракетами "Искандер-К".

Противовоздушной обороной было обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито (еще 64 были локально потеряны).

В Оболонском районе Киева в результате вражеской атаки 10 июня погибла 72-летняя местная жительница. Тело женщины обнаружили в разрушенном доме.

В Одесской области, где под ударом врага также оказалась гражданская инфраструктура, в областном центре стал российской мишенью даже роддом. Были ранены 13 человек, к сожалению, есть погибшие.

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