В результате удара РФ по Запорожью погибли 8-летняя девочка и ее отец, а также водитель троллейбуса: новые подробности

В Запорожье от удара российской ракеты погибли 8-летняя девочка и ее 35-летний отец. Также в результате утренней вражеской атаки убит водитель троллейбуса, двигавшийся по плотине ГЭС.

По обновленной информации ранены 20 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"8-летняя девочка и 35-летний мужчина – дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины – водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было. По обновленной информации ранены 20 человек. Искалечены десятки жизней…Не простим", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в двигавшийся по плотине троллейбус, из-за чего там полностью перекрыли движение.

На станции вспыхнул пожар. На месте работали чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных вражеских ударов. Известно, что в результате вражеских ударов в Запорожье повреждены объекты инфраструктуры и дома, погибли и пострадали люди.

Ранее сообщалось, что в Запорожье по ДнепроГЭС попали всего восемь ракет. При этом два попадания были прямыми – у станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Один из ударов пришелся на опору, разбиты подкрановые балки.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что 22 марта Россия совершила самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. Зафиксированы попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях, а также обесточивание одной из линий электропередачи, питающей ЗАЭС.

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