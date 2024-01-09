В РФ появились 'оккупированные территории', Путин хочет 'присоединить' еще две области Украины: интервью с Мельником

До очередных президентских выборов в России остались считанные недели. Это время крайне важно для Кремля. Несмотря на всю условность этого действа, кремлевскому диктатору Владимиру Путину снова нужна легитимизация. Особенно она актуальна в ситуации, когда поддержка и "СВО", и его самого в РФ падает.

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Что может сделать глава страны-агрессора за это время, чтобы поразить избирателей? "Присоединить" еще какие-нибудь украинские территории? От такой идеи в Кремле никогда не отказывались. Так, в России давно называют две украинские области – Харьковскую и Одесскую – "исконно русскими". Есть ли у агрессора возможности для этого? Выглядит так, что нет. Впрочем, "выборы Путина" – мощный фактор, влияющий на ситуацию на фронте. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Приближаются так называемые выборы президента России. Мы видим, как готовится к этому пропаганда. В частности, на временно оккупированных территориях Украины привлекается молодежь для акций в поддержку Путина. Считаете ли вы, что Путин сегодня нуждается в чем-то большем, чем подобные вещи? В частности, что он может сделать сегодня на фронте, чтобы получить дополнительные преимущества накануне "выборов"?

– Это чрезвычайно важный и актуальный вопрос. Многое, что будет происходить и внутри самой России, и по российско-украинской линии, будет также зависеть от того, насколько Путин и его круг уверены в том, что им гарантирована победа на выборах. Ведь при всех условностях российской суверенной демократии им все равно нужна легитимизация. И с этим сейчас у России серьезные проблемы.

Можно перечислить целый ряд мер, где четко прослеживается попытка сделать так, чтобы, во-первых, российский электорат пошел на выборы, то есть обеспечить явку, во-вторых, чтобы в идеале они проголосовали за Путина и не выходили на какие-либо протесты или иным образом демонстрировали свое несогласие.

Почему я сказал, что это мощный фактор, влияющий на дальнейшее течение боевых действий? Потому что в России сейчас наблюдается тенденция к понижению уровня поддержки так называемой СВО. То есть существенно уменьшился как интерес к этому, так и пропатриотические, прокремлевские настроения. Один из таких примеров – движение женщин мобилизованных. Пока не понятно, куда он вырулит, но сам факт его появления и то, что он просуществовал несколько недель – это тоже достаточно тревожный сигнал, который также будет подталкивать Путина к тому, чтобы демонстрировать успехи именно на линии фронта.

– Но ведь сегодня нельзя говорить об опасности, например, "присоединения" к России какой-то из украинских областей?

– Почему бы и нет? Собрать госдуму и "присоединить". Можно и Аляску "присоединить". Но и в самой России понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ. Таким волюнтаристским решением Путин в сущности создал "оккупированные территории", если отталкиваться от российских законов. Сегодня в РФ появились "оккупированные территории", чего не было до 2022 года.

Я понимаю, о чем вы хотели спросить: способна ли Россия оккупировать, например, Харьковскую или Одесскую область, на которую они посягают? Это довольно проблематично. Они уже, по сути, не раз объявляли юг Украины и Харьковскую область "исконно русскими" и говорили о создании так называемой буферной зоны, просто еще не предпринимали попыток формализации.

Следовательно, намерения таковы. Есть ли у России для этого силы, будет ли это позволено России – большой вопрос.

– Считаете ли вы, что в течение нескольких недель, оставшихся до "выборов" в России, опасность может угрожать другим странам? К примеру, Молдове? Именно об этом предупреждал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

– Это нельзя привязывать к выборам, хотя Россия постоянно делает какие-то кампании по дестабилизации и не только в странах так называемого постсоветского пространства. Россия постоянно пытается создавать где-нибудь хаос и затем этим управлять.

То, о чем говорил генерал Петреус, – это один из реалистических сценариев в случае, если России позволят достичь военной победы. И сами молдаване, и президент Молдовы неоднократно говорили, что судьба Молдовы сегодня зависит от Украины.

Конечно, нельзя утверждать, что Россия немедленно будет атаковать Балтийские страны, но то, что уровень угрозы для них существенно повысится, тоже совершенно очевидный факт.

– Последний вопрос – о связи нынешних погодных условий и ситуации на фронте. В настоящее время на большей части Украины морозы. В частности, в Сумской области до -18 градусов, в центре до -13 градусов. "Плюсы" остаются только на юге.

– Скорее всего, россияне учитывают погодный фактор при планировании своих ударов, поскольку действительно чем ниже температура воздуха, тем больше угроза в случае повреждения критической энергетической инфраструктуры. Здесь все очевидно. По-моему, атака на Украину 8 января указывает на то, что одним из факторов определения времени, очевидно, был температурный, ведь при низкой температуре вред от таких ударов больше.

– А что касается продвижения тяжелой техники?

– Это банальные вещи в том смысле, что замерзает почва – может проехать танк. Но я бы также не был на сто процентов уверен в том, что, как только замерзла почва, россияне двинут танковые колонны. Потому что достаточно большой опыт того, насколько сейчас возможно проведение наступательных операций с применением каких-либо более или менее крупных механизированных подразделений. При этом климатический фактор – лишь одно из тех существующих ограничений.

Если взять последние недели, то попытки России атаковать колонной из 3-5 танков и бронетранспортеров – это фактически было полностью гарантированным впечатлением с помощью беспилотников и артиллерии. Поэтому здесь я не стал бы проводить прямую аналогию между ушедшими в наступление морозом и танковыми колоннами в России.