В России ничего подобного нет: в 68-й ОЕБр рассказали, как дроны Vampire помогают уничтожать врага на Покровском направлении. Видео

Ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно напряженной. Постоянные атаки врага отражают, в частности, бойцы 68-й отдельной егерской бригады и операторы дронов украинского производства Vampire.

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О боях на этом направлении рассказали военные в новом репортаже проекта "Украинский Свидетель". Бойцы также продемонстрировали ударный дрон Vampire в действии при выполнении боевого задания.

Этот беспилотник способен летать на расстояние до 10 километров со скоростью до 80 км/ч и нести на себе 12-килограммовый заряд взрывчатки. Высота полета составляет до 400 м. По словам военных, во время полета Vampire издает звук, похожий на работу вертолета.

"Испытывать такое на себе не хотелось бы. А летать на этой "птичке" – это вообще особый кайф", – сказал боец с позывным "Цезарь".

Пилоты отмечают, что у врага нет на вооружении беспилотников, подобных "Вампиру".

"Россияне больше сосредоточены на FPV. Их производство происходит на государственном уровне. Но такого – нет. Эти дроны нам выдает бригада. Стоят они недешево, поэтому открывать сборы нецелесообразно – это будет очень долго", – рассказал Цезарь.

Отметим, что стоимость одного дрона Vampire составляет 1 050 000 гривен (около 25 000 долларов).

В репортаже бойцы также поделились информацией о ситуации на Покровском направлении, где оккупанты в основном совершают "мясные" штурмы.

"Мяса" у них хватает. Два – три вражеских пехотинца переходят в открытую местность, поэтому работы нашим FPV-шникам, "мавикистам" и "скидчикам" хватает. Ну и остается немного нам на вечер", – сказали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Украина совершила сотни атак на военные объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью русско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Февраль".

Также Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и состав БК на авиабазе в Адыгее.