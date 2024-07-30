В России заявили о разработке ракеты 'Искандер' с увеличенной дальностью до 1000 км: что известно

В России заявили о разработке баллистической ракеты "Искандер-1000", которая якобы имеет дальность стрельбы до 1000 километров и доработанную боевую часть. Впервые образец такого вооружения "засветили" в мае 2024 года.

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Об этом сообщило издание Defence Express со ссылкой на пропагандистские каналы. Доступных данных о разработке пока мало. Кроме заявленной дальности стрельбы сообщается, что коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров".

Массу "доработанной боевой части" оккупанты не называют, но утверждают, что в ней используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационной наводкой по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".

По конструкции "Искандер-1000" похожа на баллистическую ракету 9М723 ОТРК "Искандер".

Напомним, 19 июля в ВМС ВСУ сообщили об уничтожении ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которой российские оккупанты обстреляли Одесскую область. Это было знаковое событие, поскольку несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре.

Сейчас в Украине только две системы способны уничтожать баллистические ракеты такого типа – Patriot и SAMP/T.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские ракеты и дроны, которыми оккупанты бьют по Украине, содержат компоненты, изготовленные в более чем 20 странах. Среди них США, Тайвань, Китай и другие.

– В БЭБ сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, миллиардеру Михаилу Шелкову. Он подозревается в организации поставки стратегической продукции из Украины на вооруженные предприятия в РФ.

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