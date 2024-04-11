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В России заявили об "открытости" к переговорам с Украиной и похвастали ударом по Трипольской ТЭС

Анна Паскевич
War
2 минуты
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В России заявили об 'открытости' к переговорам с Украиной и похвастали ударом по Трипольской ТЭС

В Кремле отреагировали на информацию о проведении первого Саммита мира в Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что без участия РФ переговоры якобы "бессмысленны", однако в то же время Москва якобы "открыта" для дипломатического процесса.

Соответствующее заявление Песков выдал 11 апреля, отвечая на вопросы российских пропагандистов. В частности, говоря о Стамбульских соглашениях, достигнутых после бегства войск РФ с севера Украины, он дал понять, что Москва уже не согласна на переговоры на их основании.

По словам Пескова, геополитическая ситуация теперь "сильно отличается".

В России заявили об "открытости" к переговорам с Украиной и похвастали ударом по Трипольской ТЭС

"Действительно, был согласован документ. Но за два года – кстати, почти ровно за два года – ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно", – заявил спикер Кремля.

В целом же Москва для переговоров "открыта", утверждает Песков.

Его заявление прозвучало на фоне очередного массированного удара по Украине. В минобороны РФ цинично заявили, что уничтожение Трипольской ТЭС на Киевщине якобы стало "ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России".

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", – похвастали в ведомстве Шойгу.

В России заявили об "открытости" к переговорам с Украиной и похвастали ударом по Трипольской ТЭС

Напомним, переговоры Украины и РФ в Стамбуле состоялись 29 марта 2022 года. "Стамбульские соглашения" подразумевали нейтральный статус Украины и вывод войск РФ с большей части (или всех) территорий, захваченных после 22 февраля 2022 года.

После того, как стало известно о зверствах при оккупации Бучи, в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с РФ вести сложно, но необходимо.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным. Глава украинского государства заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с другим президентом РФ, но не с Путиным.

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