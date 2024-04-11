В России заявили об 'открытости' к переговорам с Украиной и похвастали ударом по Трипольской ТЭС

В Кремле отреагировали на информацию о проведении первого Саммита мира в Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что без участия РФ переговоры якобы "бессмысленны", однако в то же время Москва якобы "открыта" для дипломатического процесса.

Соответствующее заявление Песков выдал 11 апреля, отвечая на вопросы российских пропагандистов. В частности, говоря о Стамбульских соглашениях, достигнутых после бегства войск РФ с севера Украины, он дал понять, что Москва уже не согласна на переговоры на их основании.

По словам Пескова, геополитическая ситуация теперь "сильно отличается".

"Действительно, был согласован документ. Но за два года – кстати, почти ровно за два года – ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно", – заявил спикер Кремля.

В целом же Москва для переговоров "открыта", утверждает Песков.

Его заявление прозвучало на фоне очередного массированного удара по Украине. В минобороны РФ цинично заявили, что уничтожение Трипольской ТЭС на Киевщине якобы стало "ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России".

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", – похвастали в ведомстве Шойгу.

Напомним, переговоры Украины и РФ в Стамбуле состоялись 29 марта 2022 года. "Стамбульские соглашения" подразумевали нейтральный статус Украины и вывод войск РФ с большей части (или всех) территорий, захваченных после 22 февраля 2022 года.

После того, как стало известно о зверствах при оккупации Бучи, в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с РФ вести сложно, но необходимо.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным. Глава украинского государства заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с другим президентом РФ, но не с Путиным.

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