В российской Уфе пострадал один из нефтяных объектов: произошёл пожар, чёрный дым виден издалека. Видео

В среду, 8 июля, в российской Уфе (Республика Башкортостан) было неспокойно, раздавались взрывы. Под атакой оказался один из местных нефтеобъектов.

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После удара над предприятием поднялся чёрный столб дыма, который был виден издалека. Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+".

Что известно

"Уфа, Респ. Башкортостан. Был поражён один из нефтяных объектов", – говорится в сообщении.

В местных пабликах россияне массово делились фото и видео с последствиями удара по объекту.

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Позже появилась фотография, на которой виден пролет украинского беспилотника "Лютий" в небе над Уфой.

Также поражение нефтяного объекта подтвердили и OSINT-аналитики, отметив, что под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Черкассы".

"У нас есть подтверждение от OSINT. СОУ с помощью БПЛА "Лютый" нанесли удар по ЛПДС "Черкассы" – одному из ключевых узлов системы "Транснефть – Урал", через который осуществляется перекачка нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Какое значение для РФ имеет подвергшееся нападению предприятие

По имеющейся информации, через эту линейную производственно-диспетчерскую станцию проходят магистральные нефтепроводы ТОН-1, ТОН-2, ТОН-3, а также Усть-Балик – Курган – Уфа – Альметьевск. Именно по этим маршрутам сырую нефть с месторождений Западной Сибири транспортируют на нефтеперерабатывающие предприятия в Башкортостане и Татарстане.

Кроме того, станция играет ключевую роль в транспортировке светлых нефтепродуктов с башкирских НПЗ. Они поступают по трубопроводам "Уфа – Западное направление", "Уфа – Камбарка" и "Уфа – Омск" в западные и восточные регионы России.

Поэтому любые перебои в работе ЛПДС могут существенно осложнить логистику поставок нефти и топлива сразу по нескольким стратегически важным маршрутам.

Напомним, в ночь на 8 июля в Воронежской и Саратовской областях страны-агрессора прогремели взрывы. В Воронежской области взрывы и пожар зафиксированы на территории военного аэродрома "Борисоглебск", где базируется российская боевая авиация.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные беспилотники поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в России. После атаки на территории предприятия возник пожар, а российские власти подтвердили повреждение производственных объектов.

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