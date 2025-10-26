В сети показали эпическое видео ударов по энергетической инфраструктуре в Мелитополе и Бердянске

Украинские операторы дронов поделились кадрами атаки по инфраструктуре временно оккупированных Бердянска и Мелитополя. Местные источники отмечали, что украинские беспилотники атаковали трансформаторные подстанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Видео работы украинских беспилотников обнародовали в Telegram-канале 422 отдельного батальона беспилотных систем Luftwaffe. Целью атаки было обесточивание военных частей оккупантов и средств радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки в нескольких районах временно оккупированных городов исчез свет.

В видео также приведены сообщения российских СМИ и комментарии местных в соцсетях.

"Бердянцы, нет света, воды, тепла, а вы о чем пишете? Нет света, это беда, а все молчат...", – написал один из пользователей Telegram.

"Да все нормально...спецоперация идет по плану. Зачем вам вода и свет", – иронизирует пользователь с ником Orel_Sailor.

Украинские бойцы отметили, что ни один гражданский человек не пострадал. Глава батальона Николай Колесник обратился к украинцам, которые живут в Бердянске и Мелитополе:

"Уверен, что вы с пониманием к этому отнесетесь. Извините за определенные неудобства, но наша задача оставить без электричества радиолокационные станции, средства РЭБ, РЭР, военные части и места скопления оккупанта", – отметил он.

Другие атаки украинских беспилотников

25 октября в Волгогдадской области РФ пожаловались на "массированную атаку БпЛА". Она якобы была "отбита" – в частности, с помощью подстанции ЛЭП "Балашовская".

По подстанции, по официальной версии, прилетели "обломки", что привело к пожару. Результатом очередной "успешно отбитой атаки" украинских дронов стало повторное поражение важного для центральной части РФ объекта – подстанции ЛЭП "Балашовская" .

Украинские ударные беспилотные комплексы нанесли очередной успешный удар по складу боеприпасов противника. На этот раз "хлопок" состоялся в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области России.

Цель была полностью уничтожена, во время операции наблюдались детонации и взрывы боеприпасов, что подтверждает эффективность удара

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Военно-морских сил Украины продолжают защищать небо на южном направлении. За прошедшие сутки военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили два ударных дрона российской армии "Ланцет".

Также напомним, украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.

