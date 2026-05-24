В сети показали оживленную охоту украинских операторов дронов за оккупантами в Серебрянском лесу. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага с помощью FPV-дронов. Один из таких эпизодов произошел в Серебрянском лесу вблизи Кременной Луганской области.

Эффектные кадры показали в официальных соцсетях подразделения Сил беспилотных систем SIGNUM. Там заявили, что российская армия и в дальнейшем использует свою тактику малых групп, чем пользуются украинские защитники.

"Враг и в дальнейшем пытается продвигаться малыми группами, прячась в "зеленке", однако для наших аэроразведчиков и операторов FPV-дронов это не представляет никакой сложности", – гордятся своей работой дронари.

В Алешках на временно оккупированной Херсонской области результативно отработали военнослужащие 34 бригады морской пехоты "Борисфен". FPV-дроны атаковали врага даже в подвальных укрытиях, в результате чего было уничтожено 15 российских солдат.

В то же время силовики Национальной гвардии стали добивать своими дронами-камикадзе до временно оккупированного Донецка. В результате недавней атаки было показательно уничтожено вражеский военный грузовик с личным составом.

Также полицейские дронари на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

Напомним, ранее украинские военные показали, как с помощью вооруженных дробовиками FPV-дронов уничтожают российские. Подход уже стали использовать дронари бригады БПЛА "Посіпаки".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения "Фурия" разбили пехотную группу врага, которая пыталась прорваться через границу в направлении села Землянки Харьковской области. Один из российских оккупантов решил сложить оружие и сдаться в плен, чтобы не погибнуть от удара дрона Vampire.

