В Севастополе стрельба и запуски ракет: 'губернатор' заявил о плановых учениях

Ближе к вечеру 19 апреля во временно оккупированном Севастополе горожане услышали пулеметные очереди. Также севастопольцы наблюдали запуск минимум двух ракет на фоне непрекращающейся стрельбы.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". При этом гауляйтер Севастополя попытался объяснить происходящее "военными учениями".

В 17:47 авторы канала сообщили о стрельбе и запуске ракеты во временно оккупированном Севастополе.

"В Севастополе слышна пулеметная стрельба и пуск ракеты, сообщает наш подписчик", – отмечено в сообщении.

Несколькими минутами спустя авторы паблика сообщили о пуске второй ракеты на фоне продолжающихся пулеметных очередей.

"Об учениях российские власти не сообщали", – отмечено в сообщении.

При этом ближе к 18 часам гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев соизволил выдать официальную версию происходящего. Стрельбу и пуски ракет он традиционно объяснил "учениями".

"Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", – отметил гауляйтер.

В комментариях под этим "объяснением" большинство комментаторов рассыпались в благодарностях перед Развожаевым. Но нашлись и те, кто предположил, что так называемые "власти" или представители оккупационного Черноморского флота могли бы и предупредить население, если стрельба и пуски действительно были запланированы.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты в Крыму устанавливают дополнительные камеры слежения. Захватчики рассчитывают, что это поможет им выявить украинских партизан.

Также сообщалось, что Буданов рассказал об украинском контрнаступлении и деоккупации Крыма. По его словам, в этом направлении Силы оборони движутся в четком соответствии с планами.

Он также уверил, что не отказывается от своих прогнозов, согласно которым "до конца весны ВСУ войдут в Крым". Такое заявление глава ГУР МОУ сделал 17 апреля.