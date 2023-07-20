В центре Одессы в результате атаки РФ разрушено админздание, есть пострадавшие: подробности

Ночью 20 июля российские террористы нанесли по Одесской области массированный ракетно-дроновый удар. В результате атаки в областном центре разрушено административное здание.

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В результате ракетного удара пострадало как минимум 4 человека. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Николаевской и Одесской области зафиксированы попадания. В центре Одессе повреждения получило административное здание. Кроме того, в результате ударной волны пострадало много домов.

"Этой ночью снова была применена массированная ракетно-дроновая атака по южным регионам, есть попадания и на Николаевщине, и на Одесщине. Есть пострадавшие. В Николаеве поврежден жилой дом. В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. Взрывной волной повреждено очень много домов", – заявила спикер ОК "Юг".

Также в ОК "Юг" уточнили, что во время ночной атаки российские террористы использовали ракеты разного базирования. Враг бил по южным регионам Украины крылатыми ракетами "Калибр". Также оккупанты применяли ракеты Х-22 со стратегической авиации и береговые ракетные комплексы "Оникс".

"Есть информация уже как минимум о четырех пострадавших. Попадания в области касаются объектов логистики, это складские помещения. Окончательные данные еще уточняются, но мы знаем, что были использованы ракеты разного базирования. Привлекалась к атаке подводная лодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиации с запуском ракет типа Х-22 и применялись береговые ракетные комплексы "Оникс", – сказала Гуменюк.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук уточнил, что административное здание в центре Одессе мог повредить обломок дрона-камикадзе Shahed.

Напомним, оккупационные войска России ночью 20 июля атаковали дронами и ракетами украинские города: третий день под обстрел попала Одесщина – там разрушения в городе и области. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, пострадали 18 человек.

Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки по Украине ночью 20 июля российские оккупанты направили дроны-камикадзе Shahed-136 по Сумщине. Защитники неба сбили два таких вражеских беспилотника, в то же время есть и прилет.

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