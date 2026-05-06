В Туапсе танкеры уже не ходят: военно-морской эксперт объяснил логику выбора целей для атак украинскими морскими дронами

Украина использует безэкипажные катера, то есть морские дроны, для ударов по вражеским целям, в частности по судам теневого флота РФ. Управление ими осуществляется дистанционно с материковой части страны; во взаимодействии со средствами разведки – воздушными дронами, спутниковой разведкой – эти дроны могут контролировать практически всю акваторию Черного моря.

Существует комплекс средств, которые позволяют определять, какие суда откуда идут, куда они движутся и с каким грузом. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Как Украина атакует российские танкеры

"Они видят, куда идут танкеры – в Новороссийск. В Туапсе танкеры уже не ходят. В Новороссийск могут идти танкеры либо казахстанские, с казахстанской нефтью и американской, либо чисто российские. Эти танкеры находятся в разных местах. Казахи, конечно, просят нас не стрелять, а мы отвечаем, что у нас война", – отметил эксперт.

Заблоцкий акцентировал на том, что Украина стреляет не по каждому танкеру, а только по тем, которые идут пустыми, то есть в балласте. Это делается, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. Так же мы не обстреливаем суда на Балтийском море.

Наши Силы обороны бьют только по пустым судам и исключительно в кормовую часть, где находится машинное отделение. После этого танкер становится неработоспособным, его нельзя использовать по назначению и надо ремонтировать или использовать как плавучее хранилище, где накапливают нефть.

"Но главное, чтобы нефть не попала на рынок к заказчикам этого груза и не позволила России заработать", – говорит Заблоцкий.

По его словам, танкеры теневого флота противника уязвимы везде, особенно вблизи границ с Россией – там, где они загружаются. В нейтральных водах их найти трудно, так как они выключают автоматическую идентификацию AIS. В частности, из-за такой тактики с проблемами сталкиваются американцы, которые "отлавливают" иранские и российские танкеры. Кроме того, эти суда меняют название, поэтому это достаточно сложный процесс.

Но когда эти корабли движутся, они проходят определенные "реперные точки" – турецкие проливы, Гибралтар, Суэцкий канал, Персидский залив, Малаккский пролив и другие.

"На всех этих точках караулят американские корабли, корабли союзников, и отлавливают российские корабли. Поэтому время от времени мы слышим, что снова кого-то поймали. Но главное – не то, поймали или не поймали. Главное – чтобы была создана определенная тенденция, чтобы отпугнуть остальных, чтобы они этого не делали", – добавил эксперт.

