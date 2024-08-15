В Украине допущен к эксплуатации первый пожарный наземный робот: что он умеет. Видео

В Украине ввели в эксплуатацию в войсках первого пожарного робота. Комплекс представляет собой подвижную гусеничную платформу со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины. В ведомстве рассказали, что робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной.

Оператор, находясь в безопасном месте, направляет робота в эпицентр пожара с помощью пульта управления. Поток жидкости можно также регулировать дистанционно. Робот оснащен видеокамерой объективного контроля, благодаря чему оператор получает изображение с опасного участка.

Напомним, что издание Bild сообщило, что Силы обороны Украины используют на поле боя более 30 роботов-собак, предоставленных Великобританией. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой компании Concamo их практически невозможно найти.

Компактные, крепкие и маневренные наземные дроны способны проникать туда, куда воздушные дроны не могут, например, внутрь построек или в российские окопы. Оснащенные видеокамерами, они разведывают местность, обнаруживают мины-ловушки и отслеживают передвижение российских войск, что значительно снижает риск для украинских разведчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский показал, как работают боевые роботизированные платформы, которые должны усилить силы обороны Украины. Эти системы также призваны помочь сберечь жизнь украинских воинов.

– В командовании ВСУ считают, что одна из особенностей современных боевых действий – активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения. Цель такого подхода – вывести личный состав из наиболее опасных зон, заменив его работами.

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