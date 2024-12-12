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В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили главу Госдумы России: участвовал в подготовке полномасштабного вторжения

Алексей Лютиков
War
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В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили главу Госдумы России: участвовал в подготовке полномасштабного вторжения

Главу Государственной думы РФ Вячеслава Володина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Володин был инициатором "законов", которые Кремль использовал для начала полномасштабной войны против нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу в отношении Володина, по результатам которой суд назначил ему заочное наказание. Российского чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).

Правоохранители отметили, что Володин принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения России. Для этого 15 февраля 2022 он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.

В дальнейшем Володин организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". Так называемые "законодательные инициативы" Володина руководство РФ использовало для начала полномасштабной войны против Украины.

Спустя три года войны спикер госдумы РФ продолжает оправдывать временный захват территорий Украины и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Поскольку он находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили главу Госдумы России: участвовал в подготовке полномасштабного вторжения

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, который шпионил за артиллерийскими позициями украинских защитников под Славянском Донецкой области. Фигурантом оказался 39-летний мужчина, которого спецслужба страны-агрессора завербовала через соцсети.

Ранее в СБУ рассказали, что в Харькове поймали корректировщика спецслужб страны-агрессора России, пытавшегося навести удары по военным объектам.

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