В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили главу Госдумы России: участвовал в подготовке полномасштабного вторжения

Главу Государственной думы РФ Вячеслава Володина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Володин был инициатором "законов", которые Кремль использовал для начала полномасштабной войны против нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу в отношении Володина, по результатам которой суд назначил ему заочное наказание. Российского чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).

Правоохранители отметили, что Володин принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения России. Для этого 15 февраля 2022 он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также Володин публично поддержал это решение и обеспечил нужное количество "голосов" российских депутатов.

В дальнейшем Володин организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР". Так называемые "законодательные инициативы" Володина руководство РФ использовало для начала полномасштабной войны против Украины.

Спустя три года войны спикер госдумы РФ продолжает оправдывать временный захват территорий Украины и выступает в поддержку вооруженной агрессии РФ. Поскольку он находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, который шпионил за артиллерийскими позициями украинских защитников под Славянском Донецкой области. Фигурантом оказался 39-летний мужчина, которого спецслужба страны-агрессора завербовала через соцсети.

Ранее в СБУ рассказали, что в Харькове поймали корректировщика спецслужб страны-агрессора России, пытавшегося навести удары по военным объектам.

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