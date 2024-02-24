В Украине мобилизованные в некоторых регионах могут рассчитывать на доплаты: о каких суммах и где идет речь

В некоторых регионах Украины мобилизованные граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты. При пополнении рядов ВСУ местные власти могут поощрять граждан приобщаться к армии с помощью денежных доплат.

Такие инициативы уже работают в столице и ряде других областей. OBOZ.UA выяснил, что местные власти обещают мобилизованным и сколько денег может получить человек при вступлении на военную службу.

Столичные власти запланировали в городском бюджете 50 млн гривне на помощь мобилизованным. Поэтому мобилизованные жители Киева могут получить разовую выплату в размере 30 тыс. грн. Стоит отметить, что на получение денег могут рассчитывать лица, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года.

При этом власти Киева совместно с территориальными центрами комплектования разработали механизм, который упрощает процесс оформления денежной помощи. Благодаря этому мобилизованные граждане могут выплаты сразу после зачисления в воинские части. Более того, в Киевской городской государственной администрации рассказали, что кроме мобилизованных, на 30 тыс. грн могут рассчитывать те, кто заключил контракт с ВСУ на добровольной основе.

Самую большую единоразовую выплату мобилизованным обещают во Львове. В этом областном центре власть предусмотрела на выплаты по 50 тыс. гривен на каждого человека. Однако следует отметить, что на эту сумму могут рассчитывать только те, кто добровольно заключил контракт с подразделениями Десантно-штурмовых войск или морской пехоты ВСУ.

Также во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной общины". Эта программа позволяет мобилизованным гражданам получить 25 тыс. грн денежной помощи.

В Одессе городской совет автоматизировал механизм выплат мобилизованным. Граждане, которые вступят в ряды ВСУ могут получить 20 тыс. гривен. На 2024 году в городском бюджете на эти нужды заложены 20 млн гривен.

Примечательно, что единоразовую денежную помощь в Одессе могут получить как мобилизованные, так и контрактники.

В Черноморске Одесской области городская власть с 1 января 2024 года также выплачивает мобилизованным по 20 тыс. гривен. Для получения средств человеку нужно обратиться к городскому голове с заявлением.

В Богодуховской громаде Харьковской области мобилизованные могут рассчитывать на получение 50 тыс. гривен. При этом деньги могут получить не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в громаде.

В Первомайской громаде на Харьковщине мобилизованным выплачивают оп 20 тыс. грн. Для получения денег граждане должны быть зарегистрированными в громаде. При этом финансовая помощь доступна и для внутренне перемещенных лиц.

В Полтаве городской совет принял решение выплачивать мобилизованным в ряды ВСУ по 10 тыс. грн. Чтобы получить денежные средства нужно обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями.

В Чернигове в 2024 году мобилизованные могут рассчитывать на денежную помощь в размере 15 тыс. гривен. В мэрии объяснили, что это будет прямой поддержкой и помощью для мобилизованных жителей Чернигова. Финансироваться программа будет через Департамент социальной политики.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменении сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и о 12 месяцах отсрочки для них от следующего призыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задерживается рассмотрение законопроекта №10449 относительно изменений в мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении, и за это время к нему уже подали 3700 поправок. Ожидается, что документ будет рассмотрен во втором чтении не ранее 6 марта.

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