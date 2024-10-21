В Украине могут увеличить сроки базовой подготовки военнослужащих: Сырский назвал условие

В украинской армии внедряется система, которая предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки (БОВП) военнослужащих – с одного до 1,5 месяца. Пока это пилотный проект, реализованный на базе нескольких учебных центров, а для остальных такая модель может распространиться со следующего года.

Видео дня

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания относительно усовершенствования подготовки военнослужащих. В нем приняли участие руководящий состав армии, представители учебных центров и боевых бригад.

Главком подчеркнул, что жизнь наших воинов – бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения – качественная подготовка на всех этапах. Поэтому в рамках данного проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

"В декабре буду принимать решение по новой модели БОВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка позволит, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", – сказал Сырский.

Он добавил, что настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска. По его словам, новые подходы, применяемые в ДШВ, должны быть и у других составляющих Сил обороны.

На совещании также озвучили анализ системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и обеспечение необходимыми образцами вооружений и военной техники.

"Определил задачу по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучают наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт. Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Добавим: 19 октября на брифинге Генерального штаба ВСУ анонсировали изменения в организации подготовки и качества обучения военнослужащих в учебных центрах 20 октября. В частности, была утверждена программа БОВП со сроком обучения полтора месяца, вместо нынешних 30 дней. В ведомстве пояснили, что полуторамесячное обучение в рамках пилотного проекта уже длится на базе четырех учебных центров, а с нового года (по решению главнокомандующего ВСУ) может распространиться на другие (их сейчас более 25).

Чтобы усилить и улучшить качество обучения новобранцев, кроме увеличения срока обучения, в Генштабе предлагают: трансформировать систему подготовки инструкторов; заместить офицерские должности преподавателей сержантскими должностями; провести адаптационный курс в воинских частях.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно изменениям в законе о мобилизации, в Украине базовая военная подготовка также внедрена вместо срочной службы для граждан 18 лет. Без ее прохождения военнообязанному мужчине могут отказать в трудоустройстве или предоставлении определенных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!