В Украине может появиться Единый госреестр военнослужащих: в Минобороны объяснили, как он будет работать

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект №12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Этот реестр, уверены авторы, необходим для усовершенствования военного учета и предоставления электронных услуг.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, которое является одним из разработчиков законодательной инициативы. Как отметила заместитель главы ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко, создание Единого реестра является еще одним шагом цифровой модернизации системы военного управления.

Что он предполагает:

– создание единой базы данных для воинов ВСУ и Государственной службы специального транспорта;

– внедрение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военных;

– формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Минобороны;

– предоставление электронных услуг военным и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

Как говорится в сообщении, реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности защитника Украины. Законопроект предлагает сохранять чувствительные данные в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонификованы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

Ранее в Минобороны нашли способ защитить мобильные устройства, которыми пользуются военные Сил обороны Украины. Ведомство ввело технологию Mobile Device Management. Это позволит безопасно использовать свои мобильные устройства военных на службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине презентовали новую цифровую платформу для Вооруженных сил – Армия+. Приложение сравнимо с Дією – только оно создано исключительно для военных.

Ранее, анонсируя запуск Армии+, в МО заявили о "шаге в трансформации украинского войска в армию будущего". А президент Владимир Зеленский отмечал, что новое приложение однозначно упростит повседневные задачи большинства командиров Сил обороны Украины.

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