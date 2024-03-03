В Украине наладили производство аналогов западных бронемашин M113, MaxxPro и Humvee, – Юсов

Украина успешно продвинулась в производстве аналогов западной военной техники. В частности, налажено изготовление бронемашин "Лис", "Секач" и "Характерник", являющихся отечественными аналогами западных M113, MaxxPro и Humvee.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов. Он отметил, что теперь украинцы могут восстанавливать поврежденную технику прямо на поле боя, не теряя боевых возможностей. Представитель ГУР назвал это "удивительной историей".

"Или изготовляя собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы по советской технике. Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях", – пояснил Юсов.

По его словам, техника отечественного производства уже доказала свою эффективность на поле боя. Она принимала участие, в частности, в оборонной операции в Авдеевке и последующем прикрытии отхода украинских подразделений.

Кроме того, "Секач" и "Характерник" отлично показали себя в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на востоке.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в течение 2023 года оборонная промышленность Украины выросла в шесть раз. Более половины имеющихся возможностей уже законтрактованы.

По его словам, объемы производства украинской оборонки в прошлом году были втрое больше, чем показатели 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Камышин сообщил, что возможности Украины в производстве дронов-камикадзе уже ничем не уступают России. В 2024 году наша страна догнала РФ по количеству производства беспилотников вроде иранских Shahed-131 и Shahed-136.

– Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что частный бизнес в Украине в этом году произведет более 95% из запланированных 1 млн дронов. Благодаря упрощению процедуры для производителей, в нашей стране появился рынок беспилотников.

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