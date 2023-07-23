В Украине заметили БМП Bradley с динамической защитой BRAT. Видео

На БМП Bradley Вооруженных сил Украины были замечены комплекты динамической защиты BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Они призваны усилить защиту бронетехники от современных противотанковых средств, включая гранатометы и противотанковые комплексы.

Видео дня

Видео с Bradley украинские защитники опубликовали в TikTok. Как отмечает "Милитарный", по меньшей мере на двух машинах виден комплект BRAT.

Ролик показывает, как бойцы одной из штурмовых бригад ВСУ тренируются на юге на M2A2 Bradley ODS-SA, отрабатывая высадку через кормовую аппарель.

Дополнительная навесная защита BRAT была специально создана для этой БМП, пишет издание.

Еще на одном видео видно продвижение по грунтовой дороге Bradley, также оснащенной BRAT. Сразу за ней следовал танк Leopard 2A6.

Что известно о динамической защите BRAT

BRAT был создан оборонной компанией General Dynamics (США) и Rafael (Израиль). Он имеет несколько вариантов и выполнен в виде подвесных контейнеров, которые устанавливаются на лобовую часть корпуса Bradley, а также на борты и башню.

Систему штатно устанавливают на БМП для дополнительной защиты в зоне боевых действий. Точные параметры устойчивости к кумулятивным боеприпасам производители не разглашают. Армия США применяла Bradley, оснащенные BRAT, в Ираке, Афганистане и Сирии сейчас.

Вариант, который получили ВСУ, имеет набор защитных элементов, оптимизированных для защиты конкретной части Bradley.

Крепление этих модулей производят на специальный каркас, который монтируют над основной броней БМП. Это можно делать даже в полевых мастерских. BRAT должен повысить живучесть Bradley во время контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, отмечает "Милитарный".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ходе контрнаступления ВСУ врагом было уничтожено около дюжины Bradley, еще около 20 повреждены. Всего США предоставили Киеву 190 таких машин, заявила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

– Украинский режиссер и защитник, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов попал под обстрел во время выполнения боевого задания, а после рассказал, что Bradley спасла жизнь ему и другим воинам.

– В новый пакет помощи США Украине вошли 32 БМП Bradley.

– В Минобороны рассказали, что оккупанты всеми силами пытаются уничтожить Bradley, как только видит их на переднем рубеже. На Запорожском направлении эта БМП уничтожила сразу два вражеских танка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!