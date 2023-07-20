В Украине уже отремонтирована часть поврежденных Bradley – WP

В ходе наступления украинских войск врагом было уничтожено около дюжины американских БМП Bradley. Еще около 20 повреждены – украинские бойцы ремонтируют их самостоятельно или отправляют на ремонт в Польшу. Всего США предоставили Киеву 190 таких машин.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на представителя Пентагона и военных Вооруженных сил Украины. Чиновник, говоривший с изданием на условиях анонимности, заявил, что в общей сложности Украина получила 190 единиц Bradley, более половины из которых уже передали на передовую.

Мониторинговая группа Oryx подтвердила повреждение пары десятков Bradley, многие из которых, как отмечается, уже отремонтированы и возвращены на поле боя.

Даже на фоне "ранних" повреждений украинские военные почувствовали на себе преимущества новой техники, пишет The Washington Post. По их словам, наибольшим плюсом является то, что Bradley защищает всех находящихся внутри – обычно солдаты получают лишь незначительные травмы, например, если машина подорвется на противотанковой мине. Каждый Bradley рассчитан на экипаж из трех человек и шести солдат-пассажиров.

"Однако много, очень, очень много мин – не тысячи, а сотни тысяч", – сказал командир одной из Bradley с позывным CZ.

Так, большинство "Брэдли", которые находятся в ремонте в лесу, где побывали журналисты The Washington Post, были повреждены именно взрывами мин.

Ремонт некоторых машин может занять несколько часов, в то время как другим требуется несколько дней. Некоторые становятся "донорами" запчастей, затем их дополняют сломанными деталями и отправляют для более масштабного ремонта в Польшу. Одно из препятствий для быстрого ремонта "Брэдли" и возвращения их на поле боя – нехватка запчастей, говорят военные ВСУ.

По словам представителя Пентагона, в Польшу было отправлено меньше дюжины Bradley для ремонта, а в некоторых случаях новые БМП были отправлены вместо того, чтобы ждать ремонта.

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, намекнул во вторник на пресс-конференции на эти неиспользованные запасы, описав "мощные украинские резервные силы, которые ожидают, чтобы быть введены в оптимальное время и в оптимальном месте для украинских войск".

Скопление украинской техники застряло на минном поле в первые дни контрнаступления, а затем было атаковано российскими вертолетами с воздуха, пишет газета. С тех пор ВСУ сменили тактику – расчищают путь от мин вручную, а затем продвигаются пешком для лучшей защиты оборудования.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не скрывает, сколько техники, предоставленной Западом, уничтожено или повреждено и сообщает эти цифры партнерам.

"В каждом новом пакете помощи мы получаем запасные части. Пока мы можем сами их отремонтировать, а если есть какие-то повреждения, то наши бригады их ремонтируют. Очень мало полностью уничтожены", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США 7 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. В него среди прочего вошли 32 БМП Bradley и 32 БТРа Stryker.

– Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. Он рассказал, что Bradley в очередной раз спасла жизнь украинским воинам.

– Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что враг всеми силами пытается уничтожить Bradley, как только видит БМП на переднем рубеже. По ее словам, на Запорожском направлении Bradley уничтожил сразу два российских танка.

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