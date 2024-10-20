В Вооруженных Силах Украины создадут Школу инструкторов: какой она будет

В Вооруженных Силах Украины скоро заработает Школа инструкторов – единственная структура для подготовки военных специалистов. Школа должна стать важным элементом реформирования системы обучения армии и повышения ее боеспособности.

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Об этом сообщили представители Генерального штаба ВСУ. Полковник Евгений Межевикин отметил, что Школа инструкторов станет единственным подразделением, которое будет готовить инструкторов для всех подразделений ВСУ, соблюдая единые стандарты подготовки.

Он также подчеркнул важность привлечения сержантского состава в учебный процесс.

"Мы также рассматриваем замещение офицерских должностей преподавателей на сержантские. Это повысит авторитет и престиж сержантского корпуса", – сказал Межевикин.

В школе инструкторов планируется не только базовая подготовка, но и специальные курсы для повышения квалификации действующих инструкторов. Для этого будет создан новый подход к организации работы. Один из ключевых моментов – освобождение инструкторов от выполнения задач, не связанных с обучением. Это позволит им больше внимания уделять подготовке солдат и улучшать качество тренировок.

Полковник Василий Румак отметил, что в обучающую программу будут внесены существенные изменения. Будут изъяты устаревшие элементы подготовки, не соответствующие современным реалиям. Инструкторы будут уделять больше внимания актуальным темам – использованию беспилотников, окопной радиоэлектронной борьбы и ориентированию на местности.

Кроме стандартной подготовки, в Школе будет организован постоянный обмен опытом между инструкторами и военными, непосредственно участвующими в боевых действиях.

"Должен быть постоянный обмен опытом между воинскими частями и учебными центрами, ведь ситуация на поле боя изменяется из-за применения новых тактик и технологий. Этот опыт должен оперативно попадать в учебные центры. Для этого будет введена ротация инструкторского состава между боевыми частями и учебными центрами", – подчеркнул Межевикин.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с президентом страны Владимиром Зеленским в ЕС представлял нашим партнерам "План победы", заявил, что Украинский оборонно-промышленный комплекс только в текущем году получил четыре миллиарда долларов от правительства страны. Однако в 2025 году инвестиционный потенциал ОПК оценивается в $20 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, уже до конца октября этого года украинская оборонная промышленность получит новые контракты. Прежде всего, украинским оружейникам будут заказывать артиллерию, беспилотные системы и средства борьбы с БПЛА – об этом сообщил Владимир Зеленский накануне визита в ЕС.