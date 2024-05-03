В Воздушных силах объяснили, смогут ли F-16 работать в тандеме со старой украинской авиацией

Американские многофункциональные истребители F-16 смогут выполнять маневры вместе с более старыми моделями украинской авиации, такими как Су-27 и МиГ-29. Такие учения уже происходили раньше.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, использование этих самолетов в совместных маневрах не вызовет никаких затруднений.

"Абсолютно смогут. Раньше уже были учения, и в 2000-х годах, когда уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГами-29 и довольно успешно это сочеталось, достаточно эффективно", – заявил Евлаш.

Как отметил спикер, понятно, что было бы лучше как можно быстрее осуществить полную замену всего украинского авиационного парка, перейдя от советских моделей к современным. Это упростило бы процесс обслуживания и сделало бы применение более эффективным.

"Но пока будем исходить уже непосредственно из того, что есть. Мы, например, достаточно эффективно используем советские комплексы ПВО вместе с новейшими средствами и не только", – добавил Евлаш.

Ранее представитель ПС отмечал, что по прибытии истребителей F-16 в Украину боевые вылеты не начнутся мгновенно. Кроме того, сейчас проводится подготовка соответствующей инфраструктуры для принятия этих истребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это неопределенный срок: пока, учитывая заявления союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

К тому же у Украины уже есть ряд наработок относительно того, как безопасно разместить F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

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