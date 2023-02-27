В ВСУ будет меньше работы: в России пьяный ''мобик'' взорвал гранатой своего сослуживца

Солдаты армии РФ наносят травмы своим побратимам. Так, российский военнослужащий бросил гранату в ноги своему товарищу.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Курьезный инцидент произошел между мобилизованными военнослужащими одного из мотострелковых полков 6-й общевойсковой армии (в/ч 31807, Ленинградская область).

Как говорится в источнике, ефрейтор Смолов Николай, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил под ноги своему сослуживцу сержанту Сергееву Алексею гранату Ф-1.

Граната разорвалась, вследствие чего нанесла многочисленные тяжелые увечья последнему.

Во время допроса после произошедшего, ефрейтор Смолов подтвердил, что бросил гранату умышленно и ни о чем не сожалеет.

"Чтобы подтвердить отсутствие сожаления, Смолов, во время допроса, угрожал расправой своим товарищам, и в доказательство своих намерений выхватил нож и набросился на другого своего сослуживца – рядового Лаврова Алексея. Тот, к своей удаче, обошелся легким испугом. Смолова "разоружили" и закрыли в подвале до выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

Этот факт был изложен в документах.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело "товарища" путинские солдаты выбросили на помойку, где его обглодали собаки. Остатки тела в таком состоянии обнаружили местные жители, которые вызвали "правоохранителей" – по вызову приехали сотрудники МВД, прибывшие из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!