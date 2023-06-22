В ВСУ объяснили, почему на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев. Карта

В последние дни на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Причиной тому стало то, что путинская армия проводила ротацию.

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев в силу того, что враг проводил ротационные мероприятия", – сказал Череватый.

Он уточнил, что туда прибыли вражеские подразделения воздушно-десантных войск, мотострелковые подразделения, понимающие масштабы потерь российских оккупантов.

"Они видели разбитые подразделения "Вагнера" и действуют осторожно. Были попытки контратак, но уже гораздо осмотрительнее, чем это делал "Вагнер", – объяснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый добавил, что за последние сутки на Бахмутском направлении захватчики 389 раз атаковали украинские позиции из артиллерии. Также произошло четыре боестолкновения и два авианалета. В ходе боев было уничтожено 69 захватчиков, еще 43 получили ранения. Кроме того, один военный путинской армии попал в плен.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России понесли огромные потери, пытаясь оккупировать город-крепость Бахмут в Донецкой области. На каждые захваченные 48 см территории приходится по меньшей мере один убитый или раненый оккупант.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в битве за Бахмут более 100 тысяч военных. Такую же цифру озвучил и спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Бахмуте 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

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