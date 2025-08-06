В ВСУ оценили, может ли Россия провести высадку десанта на Херсонщине. Карта

Военные страны-агрессора РФ продолжают попытки высадки на островах Херсонщины, однако о подготовке плацдарма для высадки десанта речь не идет. Вся островная зона находится под контролем защитников Украины.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона 6 августа. "Чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, надо знать, куда он может высадиться. А сейчас вся островная зона под контролем Сил обороны Украины", – сказал он.

Оккупанты не оставляют попыток высадки

Спикер подтвердил, что противник действительно не оставляет попыток высадиться по всей островной зоне.

В частности, оккупанты проводят по два-три штурмовых действия. Однако это больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия.

Говорить же об определенных активных форсирующих действиях пока нельзя, "потому что один-два человека – это такие штурмовые группы – не знаю, что они там будут штурмовать", говорит Волошин.

"Они пытаются высадиться на один из островов, там на нем закрепиться. Им сбрасывают туда с дронов обеспечение – боеприпасы, продовольствие, воду, – и сидят на этих островах день-два, пока их не уничтожают Силы обороны Украины", – рассказал он.

Владислав Волошин добавил, что говорить о захвате каких-то плацдармов пока рано, поскольку противник враг не идет не такие действия.

Есть ли вражеские ДРГ в Херсоне

Волошин также опроверг появившиеся в сети слухи о российских диверсионно-разведывательных группах (ДРГ) в Херсоне.

По словам спикера, заявления о том, что оккупанты высаживают ДРГ в городе, – это дезинформация, ведь там нет никаких диверсионных групп .

"Если бы даже высадилась такая ДРГ, каким бы был результат? Она что – взяла бы под контроль весь Херсон? Ну, связала бы боями какое-то количество наших сил и средств, в конце концов такую группу быстро бы уничтожили. Поэтому ДРГ, которые якобы заходят в Херсон – это откровенная дезинформация, это откровенное вражеское ИПСО", – сказал Волошин в комментарии "Укринформу".

Что предшествовало

В начале августа армия России усилила удары по Херсонщине, в частности два дня подряд, 2 и 3 августа, атаковала Херсон и била КАБами по важному автомобильному мосту, ведущему в район Корабел.

Вследствие атак по Херсону есть погибшие и раненые мирные жители. Местные власти призвали население эвакуироваться из-за повреждения моста, поскольку после удара РФ затруднена логистика и возможны проблемы с продовольствием и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что, хотя армия России усиливает позиции на берегу Днепра, форсировать ее будет крайне сложно. По его прогнозу, противник не сможет осуществить прорыв за считанные дни.

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