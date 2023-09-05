В юго-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В Херсонской и Днепропетровской областях вечером 5 сентября объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

Тревогу в обеих областях объявили по состоянию на 17:13.

По состоянию на 17:46 тревога в областях была отменена за исключением Донетчины. В 17:52 тревога объявлена для Запорожской области.

В 17:53 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации:

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытия".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что РФ экономит ракеты, при этом она, скорее всего, получила от Ирана новую партию "шахедов". Об этом свидетельствует тот факт, что враг активизировал массированные удары дронами по югу.

– По словам Гуменюк, оккупанты ищут новую тактику для ударов по югу. Выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытаются проходить вдоль акваторий, потому что те приглушают звук.

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