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В южной части Украины воздушная тревога: угроза применения ракет
Вечером в понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Внимание! Одесская область – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые группы сообщают об активности тактической авиации в акватории Черного моря.
Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.
В 18:16 в Воздушных силах сообщили об отбое воздушной тревоги.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге на Днепропетровщине утром 11 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу и дроны, и ракеты.
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