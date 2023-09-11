В южной части Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

Вечером в понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Внимание! Одесская область – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые группы сообщают об активности тактической авиации в акватории Черного моря.

Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.

В 18:16 в Воздушных силах сообщили об отбое воздушной тревоги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге на Днепропетровщине утром 11 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу и дроны, и ракеты.

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