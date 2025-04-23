В Запорожье раненый пес не отходил от тела погибшей владелицы: новые подробности российской атаки

22 апреля россияне ударили по Запорожью, в результате действий агрессора погибла 69-летняя женщина, более 20 человек получили ранения. Также из-за обстрелов пострадали домашние животные, раненый пес долго не отходил от тела погибшей владелицы.

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Об этом сообщает СМИ. Четвероногий получил повреждение глаз, а кота пожарные вынесли из разрушенной квартиры.

Известно, что в эпицентре вражеской атаки оказался многоквартирный дом. В квартирах на верхних этажах разрушены балконы и окна, а возле дома горели автомобили. Среди пострадавших есть дети.

"Диагнозы детей – это минно-взрывная травма, акубаротравма, осколочное поражение все дети средней тяжести. Одного из мальчиков, которому 14 лет, взяли в операционную для первичной хирургической обработки ран", – рассказала генеральный директор Запорожской детской больницы Ирина Кулеш.

Ранения получил и 13-летний Глеб, который в момент удара РФ был дома вместе с мамой.

"Сын был здесь за компьютером, сын здесь сидел, вот вырвало шторы, стекло все полетело в него. Я пока приехал с работы, он уже был замотан, в крови, замотанные руки, голова, шея", – отметил отец мальчика.

В их квартире выбиты окна, по стенам пошли трещины. Досталось и многоэтажкам и школе, которые расположены рядом – там разбиты стекла.

Во время вражеской атаки в учебном заведении находились около ста детей, и благодаря тому, что они находились в укрытии, никто из них не пострадал. Ранения получил отец одного из школьников, который направлялся в учебное заведение.

"Взрыв был мощный, дети испугались, но мы уже привыкли к этим обстоятельствам: кого занимали, с кем шутили", – подчеркнула директор запорожской гимназии №65.

На месте попадания работает около трехсот человек и задействовано более семидесяти единиц техники. Коммунальные службы занимаются нарезкой фанеры, чтобы жильцы могли закрыть поврежденные окна. Между тем местные жители собирают уцелевшие вещи и наводят порядок в разрушенных домах.

Напомним, 22 апреля, около половины двенадцатого, россияне нанесли авиационных ударов по Запорожье, повредив многоэтажку в одном из районов. В результате действий агрессора погибла женщина, пострадали 26 человек. На месте атаки вспыхнули автомобили жителей, поврежден ряд домов.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Россия снова атаковала Одессу "Шахедами". В жилом секторе города вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Также враг атаковал беспилотниками Полтаву, там зафиксировано попадание в инфраструктуру. Известно о раненых.

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