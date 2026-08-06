Вблизи оккупированного Судака зафиксирован пожар на территории воинской части. Спутниковые снимки

Недалеко от временно оккупированного Судака в Крыму произошел пожар на территории воинской части. По данным спутниковой съемки, огонь вспыхнул на складах хранения военной техники 133-й бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", сославшись на данные спутниковой съемки. Известно, что пожар зафиксировали вблизи поселка Краснокаменка.

Пожар произошел на складах, где хранилась военная техника 133-й бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота России. На территории складов могло находиться около 220–250 единиц техники. Речь идет, в частности, о грузовых автомобилях и автозаправщиках.

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В сообщении отмечается, что 133-я бригада обеспечивает снабжение и логистику подразделений 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ, участвующих в войне против Украины.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 августа прогремели взрывы, после чего в отдельных районах пропало электроснабжение. Была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников, а местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Братчук заявлял, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей — заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

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