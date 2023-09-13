Великобритания передала Украине транспортные БПЛА Malloy: чем они помогут ВСУ. Фото и видео

Великобритания передала Украине новую партию тяжелых беспилотников Malloy. Эти дроны транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км. и способны перевозить запасы и орудие на линию фронта.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства в X (ранее – Twitter). Беспилотники Malloy обладают редким уровнем высокой автоматизации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Великобритания подарила Украине тяжелые дроны Malloy, которые могут доставлять припасы и вооружение на линию фронта", – указали в оборонном ведомстве наши партнеры.

Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.

Напомним, что ранее в Лондоне показали работу дронов Malloy прежде, чем отправить их украинским военным для помощи на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон выделил Киеву 190 бронированных машин MRAP для ВСУ, которые будут применены для контрнаступления. Эта техника обладает функцией противоминной защиты, поэтому может быть использована и для эвакуации мирного населения из зон наибольшей боевой активности.