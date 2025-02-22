Верный и мужественный воин: на Курщине погиб защитник с Полтавщины Дмитрий Садовенко. Фото

В боях за Украину погиб воин из Кременчуга Полтавской области Дмитрий Садовенко. Он вступил в ряды украинского войска еще до начала полномасштабного вторжения РФ, после его начала участвовал в боях за Изюм и Клищиевку.

Видео дня

Общаясь с журналистами, молодой сержант ВСУ признавался: после окончания войны хотел вернуться в "спокойную жизнь", жениться и стать отцом. О гибели воина рассказали в Кременчугском городском совете.

"С большой грустью и глубокой печалью сообщаем, что 19 февраля 2025 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск Российской Федерации верный сын, выпускник Кременчугского лицея № 30 "Олимп", преданный защитник Родины – Садовенко Дмитрий!" – отметили в Департаменте социальной защиты населения Кременчугского городского совета.

До полномасштабного вторжения России Дмитрий уже выбрал себе путь воина: он нес службу во 2-м механизированном батальоне 93 отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". Имел позывной "Плюсик".

Как вспоминает пресс-офицер бригад Ирина Рыбакова, в рядах 93-й Дмитрий участвовал в боях во многих горячих точках российско-украинской войны.

"Это очень тяжелая потеря. "Плюсик" служил в нашем втором мехбате 93-й бригады еще до полномасштабки. …Посадка под Клещиевкой, мы с Марией Малевской снимаем сюжет для ICTV. "Плюсик" заменяет командира роты, постоянно под землей в блиндаже. Уже сильно уставший. Вдруг начинается штурм на его роту. Россияне подошли почти вплотную к позиции. Штурм отбили из автоматов, потом еще недобитков искали по норам по посадке. Один наш пехотинец ранен пулей в туловище. "Плюсик" очень переживает за него. Затем этому мужчине удалось выйти с позиций пешком поздно вечером", - вспоминает Ирина Рыбакова.

Также Дмитрий прошел бои за Изюм. Тогда, во время освобождения Харьковщины, он, по воспоминаниям Рыбаковой, был уже "возмужавший, взрослее и увереннее в себе, чем в начале вторжения".

"Потом Плюсик перевелся в 17-ю тяжелую механизированную бригаду, воевал на Курщине. Плюсик, отдыхай с миром! Ироничный, веселый, смелый, благодарный, замечательный, молодой... Из-за проклятых оккупантов ты ушел от нас очень рано!" – написала пресс-офицер 93-й бригады.

"Верный и Мужественный Воин – каких я встречал редко", - вспоминает о павшем воине его побратим Стас Герасименко.

Известно, что на войну Дмитрий пошел контрактником в 18 лет. К июлю 2022 года из рядового стал офицером, командиром взвода. И выучился на юриста.

"Некоторые вещи просто происходят и все, и с этим приходится мириться, вы понимаете о чем я – погибшие, раненые и от этого невозможно людей спасти, или вовсе защитить, ты пытаешься это делать… Вернусь домой, военную форму так на вешалку – и можно заводить жену детей, заниматься спокойной жизнью", – признавался он журналистам.

Попрощаются с Дмитрием Садовенко в Кременчуге 24 февраля. В 11.00 начнется церемония прощания в Кременчугском Городском Дворце Культуры, в 12.00 она продолжится в Свято-Николаевском соборе, а ориентировочно в 13.00 тело воина повезут на Свиштовское кладбище, где он найдет вечный покой.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве простились с военным, погибшим во время выполнения боевого задания. Виталий Полторацкий был бойцом самоходного артиллерийского взвода, ему навеки осталось 45 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!