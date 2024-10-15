Вероятно, был 'дружественный огонь': появились данные об 'отминусованном' под Бахмутом российском летчике. Фото

В районе Бахмута у российских оккупантов в очередной раз произошел курьезный случай. В результате предполагаемого "дружественного огня" был сбит самолет Су-25 ВКС РФ.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". "02.10.2024 в районе н.п. Бахмут, вероятно, в результате дружественного огня был сбит Су-25 ВКС РФ", – говорится в сообщении.

Самолет принадлежал воинской части 75387, базирующейся в Приморско-Ахтарске.

"Самолет принадлежал к 960-му штурмовому авиационному полку (в/ч 75387, Приморско-Ахтарск)", – добавил автор канала.

Пилот, подполковник Игорь Евгеньевич Гайворонский, погиб.

Штурмовик Су-25 – это советский и российский самолет, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Он имеет крепкое бронирование, которое защищает пилота и важные системы от огня и обломков. Су-25 может быть вооружен разными ракетами, как неуправляемыми, так и управляемыми. Российские войска использовали Су-25 в войнах в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Напомним, в конце августа украинские воины подразделения противовоздушной обороны 28-й ОМБр на Краматорском направлении поразили российский штурмовик СУ-25. Вражеская "птичка", в которую бойцы попали из переносного зенитно-ракетного комплекса, вспыхнула в воздухе и совершила свой последний полет.

За первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационного войска РФ. Большинство из них – на Донбассе. В ведомстве уточнили, что некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить.

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