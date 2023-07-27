Вез журналистов на освобожденные территории: на фронте тяжело ранило пресс-офицера морпехов Капсамуна

На фронте в Украине получил тяжелое ранение офицер службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Иван Капсамун. У пресс-офицера переломаны обе ноги из-за наезда авто на противотанковую мину.

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В тот день, 14 июля, он сопровождал группу украинских журналистов на освобожденных во время последних контрнаступательных действий территориях. Об этом сам Капсамун сообщил Институту массовой информации.

Он отметил, что это был очередной выезд на передовую с украинскими военкорами. Территория там плотно заминирована. В результате наезда авто на противотанковую мину больше всего пострадала та часть авто, где находился пресс-офицер, другие пассажиры пострадали меньше.

"У меня многочисленные переломы обеих ног, но все на месте. Присутствуют ожоги, досталось немного рукам. Сейчас я уже нахожусь в госпитале, где прохожу лечение. Все будет хорошо, пройду реабилитацию, и мы обязательно победим врага!" – рассказал Капсамун.

До полномасштабного вторжения он работал редактором отдела политики газеты "День". Пресс-офицер – уроженец села Виноградовка в Одесской области.

Напомним: 24 июля вблизи Бахмута был ранен 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз. Он пострадал в результате атаки российского дрона. Журналиста немедленно доставили в ближайшую больницу, где профессиональные медики оказали ему первую помощь.

Согласно сообщению врачей, состояние журналиста AFP оценивается как стабильное: он остается в сознании и поддерживает связь с коллегами. Его жизни ничего не угрожает, и сейчас он находится под наблюдением медицинского персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший морской пехотинец США Тревор Рид, которого в апреле 2022 года удалось освободить из российской тюрьмы, уехал воевать за Украину. Он получил ранение и теперь лечится в Германии.