"Видела, как горел его экскаватор": жена рассказала о гибели мужа в результате удара РФ по Кривому Рогу. Фото

В Кривом Роге прошла церемония прощания с Владимиром Черниченко, который погиб 23 июня 2026 года в результате ракетного удара недалеко от места работы. Мужчина работал экскаваторщиком и в тот день вышел на смену, заменив коллегу.

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Трагедия произошла во время выполнения работ, когда в городе объявили воздушную тревогу. О прощании с Владимиром Черниченко сообщило "Суспильне Днепр".

Жена погибшего Анастасия рассказывает, что тем утром Владимир уехал на смену, откликнувшись на просьбу друга подменить его на работе.

"За день до этого ему позвонил друг и попросил подменить его. Утро было обычным, всё как всегда. Он уехал на работу", — вспоминает женщина.

Анастасия вспоминает, что муж был на связи даже непосредственно перед тревогой. После этого связь с ним прервалась, а вскоре раздались взрывы.

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"Перед тревогой он позвонил, сказал, что из-за жары разделся, работает в одних шортах. И через 20 минут началась тревога… Мы договорились, что перезвоним позже. А потом раздались взрывы. Я сразу же начала ему звонить, но линия была постоянно занята", – добавила женщина.

В результате женщина узнала о попадании вблизи места работы мужа и немедленно отправилась на место происшествия. Также Анастасия вспоминает, что информацию о судьбе любимого ей долго не сообщали.

"Я сразу же села в такси и приехала туда. Вижу, его экскаватор горит, а рядом пожарные. Нам долго ничего не говорили. Потом подошел следователь, сказал: "Анастасия, держитесь, ваш муж 200"", – сказала жена погибшего.

После этого семья ждала официального подтверждения. Окончательно Владимира опознали по парным татуировкам на руке и шее. Друг и коллега Денис рассказал, что в тот день должен был быть на месте Владимира, но его подменили.

"Он всегда был позитивным, добрым, всегда мог выручить, хороший человек во всех отношениях", – говорит мужчина.

Он признаётся, что до сих пор не может осознать эту утрату. Тем более что парень считает, что на месте погибшего должен был быть он. Денис говорит, что они работали на разных участках во время удара, но находились рядом.

"Мы работали на одной точке… Я в тот момент осматривал другое место работы", — пояснил он.

Когда он увидел дым, вместе с коллегами поехал в сторону места попадания, но подъехать ближе не получилось. Именно тогда связь с Владимиром прервалась.

"Я звонил ему пять раз, слышались гудки, а потом — "вне зоны". Я понял, что его больше нет", — сказал Денис.

Тетя погибшего Ирина добавляет, что мужчина с увлечением относился к своей работе. Ведь работа была для него не просто заработком.

"На работе он тоже показывал, как работает экскаватор. Работу очень любил, "горел" ею, это было хобби, знал всё досконально", — добавила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днём во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе раздалась серия взрывов.

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