'Вкрапление откровенной ИПСО': в 125-й бригаде ТРО отрицают информацию о якобы отступлении с вверенных позиций на Харьковщине

Военные 125-й бригаде ТРО опровергли сообщения о том, что они якобы отступили с вверенных позиций на Харьковщине. Они назвали эту информацию " вкраплением откровенной ИПСО ".

Такое сообщение опубликовано в Facebook от имени командира бригады генерал-лейтенанта Артура Горбенко. По его словам, ситуация в полосе обороны сложная, но контролируемая.

"То ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты соцсетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", – отмечают военные.

Как заявил командир бригады Артур Горбенко, подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

Военные отмечают, что населенные пункты, в которые вошел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

"Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение! Призываю и прошу всех верить и поддерживать Силы обороны, в том числе воинов нашей 125 обр ТрО", – резюмировал свое сообщение командир бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Напомним, ранее в Сети командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский заявил, что в "125-й бригаде ТРО, бросивших позиции", утверждают, что "им впарили на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство".

Кроме того, он рассказал, что в Волчанске Харьковской области идут уличные бои, и отметил, что укреплений и мин на границе области, перейденной оккупантами, не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики американского Института изучения войны спрогнозировали, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

– Также в ISW считают, что в ближайшие дни оккупанты, вероятно, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции. Такие действия врага цели отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах радиуса действия ствольной артиллерии в Харьков.

– Президент Зеленский заверил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По его словам, Харьковское направление будет усилено дополнительно.