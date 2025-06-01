В течение мая 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4051 воздушных целей. В частности, 46 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ.

Видео дня

Такая статистика опубликована в Воздушных силах ВСУ. Кроме того, в мае 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 365 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

Что еще было уничтожено военными ВС ВСУ:

- 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

- 14 крылатых ракет "Калибр";

- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 1892 ударных БпЛА типа Shahed;

- 731 разведывательных БпЛА;

- 1354 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил в течение мая совершено более 769 самолетовылетов, в частности:

- Около 442 - на истребительное авиационное прикрытие;

- Более 228 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе - к победе!" - резюмировали в Воздушных силах.

Напомним, что в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: 7 ракетами и 472 беспилотниками различных типов. Защитники неба обезвредили над рядом областей 385 целей.

В частности, под утро воскресенья Россия атаковала "Шахедами" и ракетой Запорожье и Запорожский район. В облцентре поражены объекты критической инфраструктуры, дома и авто, пострадали три человека.

Ударными беспилотниками враг атаковал Белгород-Днестровский район Одес ской области: там повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, где вспыхнул пожар.

В Киевской области Силы беспилотных систем перехватили 15 российских дронов. В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В Днепропетровской области защитники неба сбили 16 беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!