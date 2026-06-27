ВМС Украины уничтожили катер россиян на Тендровской косе: момент показали на видео

Военно-морские силы ВСУ продолжают зачищать Черное море от российских оккупантов. Вблизи Тендровской косы украинские защитники уничтожили очередной катер путинской армии.

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В результате успешного поражения вражеской цели удалось сорвать логистическое обеспечение оккупантов. Об этом сообщили ВМС ВС Украины в Facebook.

Потери врага в море

По информации украинских военно-морских сил, российские оккупанты пытались осуществить логистическое обеспечение на Тендровскую косу. В результате точного удара украинских войск планы врага были сорваны.

"В этот раз уничтожен катер, пытавшийся осуществить логистическое обеспечение врага на Тендровскую косу. Каждый пораженный катер – еще один шаг к освобождению украинского моря. Работаем дальше. Вместе к победе", – отметили в ВМС Украины.

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Стратегическое значение косы

Для путинской оккупационной армии Тендровская коса имеет критическое значение по нескольким причинам. Позиции на косе позволяют контролировать доступ к черноморским портам Украины, включая Николаев и Херсон, и усложнять морскую логистику.

Также враг активно использует косу для развертывания систем наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет россиянам отслеживать движение украинских беспилотников, ракет и морских дронов на дальних подступах к северо-западному побережью оккупированного Крыма.

Уничтожение российских позиций в этом районе является важной задачей для Украины, так как это "ослепляет" ПВО противника и открывает коридоры для ударов по объектам в Крыму.

Напомним, украинские защитники подняли сине-желтый флаг над Кинбурнской косой в Николаевской области. Нашим бойцам удалось вытеснить оккупантов с занимаемых позиций в результате успешного огневого поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары по военной логистике российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Основными целями остаются транспортные маршруты, по которым российская армия перебрасывает бронетехнику, топливо и другие ресурсы для обеспечения боевых действий на южном направлении.

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