Во время боев за Авдеевку некоторые подразделения 3-й штурмовой бригады были в полном окружении, но смогли выйти, – Жорин

В Авдеевке часть воинов 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ находилась в окружении российских захватчиков во время битвы за город. Однако наши защитники смогли выйти.

По состоянию на 19 февраля на территории Авдеевского коксохимического завода не осталось ни одного бойца 3-й ОШБр. Об этом сообщил заместитель командира бригады Максим Жорин на своем канале в Telegram.

Он отметил, что теперь может обнародовать информацию о том, что "определенное время некоторые подразделения 3-й штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти".

Российские пропагандисты активно распространяют сообщения, мол, на коксохиме еще есть украинские воины. "Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца", – подчеркнул представитель 3-й ОШБр.

От завода в принципе ничего не осталось, добавил он. Частично уцелели только несколько подвальных помещений.

"Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима", – написал Жорин.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральным штабом Вооруженных сил Украины было принято решение вывести подразделения Сил обороны из Авдеевки для сохранения жизни воинов. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в ночь на 17 февраля.

– Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что военные завершили вывод своих подразделений из Авдеевки. Некоторые защитники города попали в плен к российским захватчикам.

– Институт изучения войны считает, что Силы обороны Украины смогут создать новые оборонительные линии недалеко от Авдеевки. Вероятно, это станет кульминацией российского наступления в том районе, в ходе которого оккупанты захватили город.

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